Шахтер взял на себя лечение военнослужащего ВСУ Евгения Ларченко, сообщает пресс-служба "оранжево-черных".

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Многолетний болельщик Шахтера и представитель ультрас, который до 2014 года жил в Донецке, получил ранение нижней и верхней челюсти от осколка разорвавшейся мины в боях за Запорожскую область в мае 2022 года.

Клуб организовал лечение воина в израильском городе Нагария в Galilee Medical Center. Евгений нуждается в сложной операции – в США изготовят индивидуальный имплант для челюсти. Ларченко уже прошел обследование и готовится к операции.

Напомним, ранее Шахтер организовал в США операцию Михаила Дианова, который также поддерживает лечение Евгения Ларченко с помощью донатов от украинцев.

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