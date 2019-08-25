Шахтар зворушливо підтримав травмованого Піхальонка перед матчем проти Маріуполя

Схоже, у таборі донецького Шахтаря панує відмінна атмосфера. Гравці не забувають про своїх одноклубників, які наразі не можуть допомогти команді.

Шахтар без будь-яких проблем розбив Маріуполь в матчі 5-го туру УПЛ та продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті, набравши максимум очок.

Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Перед поєдинком гравці "гірників" підтримали свого одноклубника Олександра Піхальонка, який минулого тижня в матчі проти Львова отримав важку травму коліна та пропустить півроку. Днями 22-річний хавбек був прооперований у Барселоні.

"Піха, ми з тобою", – футболки з таким написом одягнули всі футболісти Шахтаря.