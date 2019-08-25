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Шахтар зворушливо підтримав травмованого Піхальонка перед матчем проти Маріуполя

23:07 112 Читать на русском
Шахтар зворушливо підтримав травмованого Піхальонка перед матчем проти Маріуполя
Шахтар розбив Маріуполь / ФК Шахтар

Схоже, у таборі донецького Шахтаря панує відмінна атмосфера. Гравці не забувають про своїх одноклубників, які наразі не можуть допомогти команді.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

Шахтар без будь-яких проблем розбив Маріуполь в матчі 5-го туру УПЛ та продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті, набравши максимум очок.

Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Перед поєдинком гравці "гірників" підтримали свого одноклубника Олександра Піхальонка, який минулого тижня в матчі проти Львова отримав важку травму коліна та пропустить півроку. Днями 22-річний хавбек був прооперований у Барселоні.

"Піха, ми з тобою", – футболки з таким написом одягнули всі футболісти Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок Шахтар - Маріуполь
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