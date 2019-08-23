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Хавбек Шахтаря Піхальонок переніс операцію в Барселоні

14:42 260 Читать на русском
Хавбек Шахтаря Піхальонок переніс операцію в Барселоні
Олександр Піхальонок (позаду) / Шахтар

Півзахисник Шахтаря Олександр Піхальонок успішно прооперований після травми.

У поєдинку четветого туру УПЛ між Львовом та Шахтарем хавбек "гірників" Олександр Піхальонок отримав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

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22-річний футболіст був успішно прооперований у Барселоні, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря. Раніше повідомлялось, що відновлення триватиме 6 місяців.

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До слова, минулий сезон Піхальонок провів в оренді у Маріуполі. У поточному сезоні півзахисник провів за Шахтар 2 матчі, результативними діями не відзначався.

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Шахтар Шахтар Важка травма Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок
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