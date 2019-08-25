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Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу

22:06 320 Читать на русском
Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу 25.08.2019/ ФК Шахтар

Шахтар без проблем переміг Маріуполь у матчі 5-го туру УПЛ (5:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Маріуполь.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

Шахтар не відчув жодних проблем з Маріуполем. Вже на 15-й хвилині матчу рахунок був 3:0 – дубль оформив Тете, а ще один гол забив Жуніор Мораєс. Ще в першому таймі підопічні Бабича скоротили розрив у рахунку, але арбітр скасував взяття воріт.

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В другій половині гри у ворота Гальчука влетіли ще 2 м'ячі – Тайсон реалізував пенальті, а крапку поставив Маркос Антоніо. Між цими голами Маріуполь все ж "розмочив" рахунок – відзначився Вакула.

Шахтар набрав 15 очок і з 100-відсотковим показником очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи 5 очок гандикапу. Маріуполь з 4 балами залишився дев'ятим.

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