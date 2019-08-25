Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар без проблем переміг Маріуполь у матчі 5-го туру УПЛ (5:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Маріуполь.

Шахтар не відчув жодних проблем з Маріуполем. Вже на 15-й хвилині матчу рахунок був 3:0 – дубль оформив Тете, а ще один гол забив Жуніор Мораєс. Ще в першому таймі підопічні Бабича скоротили розрив у рахунку, але арбітр скасував взяття воріт.

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В другій половині гри у ворота Гальчука влетіли ще 2 м'ячі – Тайсон реалізував пенальті, а крапку поставив Маркос Антоніо. Між цими голами Маріуполь все ж "розмочив" рахунок – відзначився Вакула.

Шахтар набрав 15 очок і з 100-відсотковим показником очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи 5 очок гандикапу. Маріуполь з 4 балами залишився дев'ятим.