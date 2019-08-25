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Шахтер трогательно поддержал травмированного Пихаленка перед матчем против Мариуполя

23:07 13 Читати українською
Шахтер трогательно поддержал травмированного Пихаленка перед матчем против Мариуполя
Шахтер разбил Мариуполь / ФК Шахтер

Похоже, в лагере донецкого Шахтера царит отличная атмосфера. Игроки не забывают о своих одноклубниках, которые пока не могут помочь команде.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

Шахтер без каких-либо проблем разбил Мариуполь в матче 5-го тура УПЛ и продолжает уверенно лидировать в чемпионате, набрав максимум очков.

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Перед поединком игроки "горняков" поддержали своего одноклубника Александра Пихаленка, который на прошлой неделе в матче против Львова получил тяжелую травму колена и пропустит полгода. На днях 22-летний хавбек был прооперирован в Барселоне.

"Пиха, мы с тобой", – футболки с такой надписью одели все футболисты Шахтера.

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15:55
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Шахтер Шахтер Александр Пихаленок Александр Пихаленок Шахтер - Мариуполь
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