Шахтер трогательно поддержал травмированного Пихаленка перед матчем против Мариуполя

Похоже, в лагере донецкого Шахтера царит отличная атмосфера. Игроки не забывают о своих одноклубниках, которые пока не могут помочь команде.

Шахтер без каких-либо проблем разбил Мариуполь в матче 5-го тура УПЛ и продолжает уверенно лидировать в чемпионате, набрав максимум очков.

Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча

Перед поединком игроки "горняков" поддержали своего одноклубника Александра Пихаленка, который на прошлой неделе в матче против Львова получил тяжелую травму колена и пропустит полгода. На днях 22-летний хавбек был прооперирован в Барселоне.

"Пиха, мы с тобой", – футболки с такой надписью одели все футболисты Шахтера.