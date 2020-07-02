Шахтар знайшов несподівану заміну Ісмаїлі – чемпіон України може зірвати трансфер, який майже відбувся

Лівий захисник колишньої команди Тайсона Ерік може несподівано змінити свій маршрут. Шахтар в останню мить увімкнувся в боротьбу за потенційного наступника Ісмаїлі.

Рідна команда Тайсона готова вислухати пропозицію донецького клубу. Днями бразильські ЗМІ повідомляли, що 19-річний Ерік закрив свій трансфер в Аль-Айн, який посідає друге місце в чемпіонаті ОАЕ, і перехід відділяла лише передача документів. Однак в останій момент втрутився Шахтар. Попри запевнення Каштру, що важко травмованого Ісмаїлі замінять двоє інших гравців, скаути "гірників" не зупинили пошуків. Відразу кілька джерел у Бразилії повідомили про інтерес до вихованця Інтернасьйонала.

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Чемпіони України-2020 вже прозондували ситуацію молодого футболіста, який недавно у 18 років дебютував у бразильській Серії А. Сам Ерік і його представники вирішили взяти паузу, чекаючи офіційної пропозиції Шахтаря, повідомляє Revista Colorada. Водночас шейх, який володіє Аль-Айном, не готовий давати бразильцям більше кількох днів. Арабський клуб пропонує смішні 750 тисяч доларів за 50% прав на захисника, в якого чинний контракт з Інтером до 2022 року.

На молодіжному рівні Ерік забивав зі штрафних і у стилі Ісмаїлі (дивіться відео), відзначався ефектними фінтами, хоча без великого досвіду дорослого футболу наразі не дуже віриться, що він міг би зі старту завоювати статус №1 на позиції лівого захисника в донецькій команді.

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