Шахтар шокував суперника вже на старті

Шахтар мав дуже приємні спогади про матчі з цим суперником. Донеччани раніше зустрічалися з Ренном лише раз – на груповому етапі Кубка УЄФА у 2005 році. "Гірники" здобули мінімальну перемогу (все вирішив гол Елано з пенальті) та вийшли у плей-офф, а французи посіли останнє місце в групі та вилетіли. Очевидно, що та історія не може бути орієнтиром. Тим більше минулої осені Ренн виграв свій квартет Ліги Європи, де двічі обіграв київське Динамо.

Шахтар – Ренн – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Прямо зараз у Бруно Женезіо не настільки сильна команда, оскільки кілька лідерів вилетіли через травми. Зрештою, в Шахтаря теж є величезна втрата. На місце Михайла Мудрика не підписали нового гравця навіть номінально. Ігор Йовічевіч на одній із прес-конференцій обмовився, що замінити вже колишнього лідера повинен Дмитро Криськів. Схоже, хорват не блефував, бо саме цей гравець сьогодні вийшов у стартовому складі.

З центра поля починав Ренн, але буквально через кілька передач втратив м'яч. Контроль Шахтаря був набагато якіснішим, попри високий пресинг суперника. Десь хвилину довелося шукати вихід із власної третини, але коли пружина розтиснулася, стало гаряче. Михайліченко віддав на Траоре. Лассіна втік від оборонців і прострілював на лінію воротарського майданчика. Там Зубков зіграв дуже непереконливо. Шкодувати не доводиться лише через те, що у цій атаці арбітри зафіксували офсайд. Проте такі моменти треба реалізовувати.

Французи почали пресингувати ще вище – навіть Трубіна. Кілька хвилин "гірники" виключно відбивалися, навіть не маючи можливості вийти за центр поля. Проте знову чи не перша можливість побудувати атаку призвела до небезпеки. Зубков запустив класну діагональ у напрямку Криськіва, який опинився в центрі нападу. Присутність Дмитра змусила захисника грубо помилитися. У вільну зону влетів Михайліченко, зблизився і пробив із гострого кута. Манданда зреагував, але відбив прямо перед собою – туди вбіг Криськів і без жодного спротиву розстріляв уже порожні ворота.

Винагорода за терпіння

У Шахтаря постійно виникали проблеми із виходом з оборони. Ренн намагався цим користуватися – пресингував високо та агресивно. Одного разу це ледь не спрацювало. Бондаренко кволо віддав назад – Екамбі перехопив. Здавалося, гола не уникнути, але Трубін здійснив карколомний сейв. За свою помилку Артем реабілітувався сповна. Спочатку хавбек посадив на жовту капітана французів. Це попередження не дозволить Буріжо зіграти у матчі-відповіді.

Перед самісінькою перервою Шахтар вдруге скористався провалом в обороні суперника. Вкотре Криськів отримав простір біля чужого штрафного і прострілив на лінію воротарського. Там несподівано опинився Конопля. Пробити Юхим не зумів, але захисник вдарив українця по нозі. Рефері, не вагаючись, призначив пенальті. До м'яча підійшов Бондаренко – Манданда вгадав напрямок, але м'яч від руки голкіпера таки залетів у сітку воріт.

Друга половина також почалася із небезпечних атак Шахтаря. Знову Зубков дав майстер-клас, я не(!) потрібно грати на вістрі атаки, цього разу змарнувавши передачу від Криськіва. Так, тут теж був офсайд, але ж в момент завершення атаки Олександр не повинен на це зважати. Згодом він спробував загладити провину, взявши гру на себе. У стилі Марлоса змістився з правого флангу в центр і закручував під дальню стійку – дуже неточно.

Ренн досяг свого і заспокоївся

У відповідь французи увімкнули турбо-режим. Донеччани не встигали ні за думками суперника, ні за реалізацією їхніх планів. Моменти біля воріт Трубіна почали виникати все регулярніше. Зрештою, Шахтар таки пропустив. Прикро, що після стандарту. Перша подача з кутового не стала проблемою, а от другий темп захисники "гірників" відверто проспали. Екамбі буквально з лінії заштовхав м'яч у сітку. Чомусь Михайліченко опинився один проти новачка Ренна і Жеремі Доку.

Після цього Шахтарю вдалося перевести гру в спокійніше русло. Виявилося, у позиційний футбол підопічні Ігора Йовічевіча грають набагато краще за суперника. Кілька разів дуже щільно затискали французів у їхньому штрафному. Не вистачило лише акцентованого завершального удару. Ближче до завершення матчу про якість гри взагалі краще не говорити. Великі розриви, позиційні помилки, брак у передачах... Зате емоцій було з надлишком. Після позиційного фолу Михайліченка виникла штовханина, яка ледь не переросла в бійку. Рефері зумів трохи заспокоїти гравців, роздавши низку жовтих карток.

Якщо й говорити про фінальний штурм, то його, швидше, намагався організувати Шахтар, але й Ренн відповідав дуже гостро, навіть випрошував пенальті. Однак змінити цифри на табло так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу "гірників" з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень. Мінімальна перевага в рахунку не дає