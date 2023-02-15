Два українських клуби непогано заробляють на своїх вихованцях, але до топів ще далеко.

Міжнародна футбольна обсерваторія CIES опублікувала звіт, в якому порахувала загальну передбачувану трансферну вартість вихованців європейських клубів. Два українських представники увійшли до топ-100.

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Шахтар та Динамо посідають 58-му та 66-у сходинки відповідно. Згідно CIES, "гірники" заробили на своїх вихованцях 158 мільйонів євро, а кияни – в 137 мільйонів євро.



Бенфіка очолює таблицю із загальною вартістю випускників академії в 670 мільйонів євро. Челсі та Барселона посідають друге та третє місця відповідно.

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