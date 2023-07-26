"Коли я прийшов до Шахтаря, ми подивилися на таланти молодіжних команд. Побачивши Анатолія, ми одразу ж інтегрували його до основної команди. Він почав працювати з Луїшем Каштру, який зараз тренує Аль-Наср у Саудівській Аравії.

Трубін віддаляється від переходу в Інтер – міланський клуб націлився на чемпіона світу

Всім відразу було зрозуміло, що перший номер Шахтаря – для нього лише питання часу. Головним воротарем на той час був Андрій Пятов, легенда клубу. Але тільки-но Анатолій розпочав грати, він уже не втрачав свого місця. Воротар, чий потенціал, якості та зрілість, які він уже демонструє у юному віці, можна було побачити неозброєним оком. Звичайно, такі таланти легко відкрити, коли бачиш їх перед собою, й зробити на них ставку.

На мою думку, він уже готовий замінити в Інтері такого воротаря, як Андре Онана. Я не думаю, що фактор віку є проблемою. Насамперед тому, що він уже накопичив різний досвід у основному складі – у єврокубках та у збірній. Крім того, для мене вік – ніколи не проблема. Єдина проблема – це якість, а йому цього вистачає. У Серії А в останні роки грало багато молодих гравців, і вони були хороші, не маючи за плечима надто великого досвіду.

Так, у Трубіна є якості, щоб стати одним із найкращих у світі, топ-3, 4 чи 5. Він точно буде одним із найкращих. У всіх аспектах, за якими оцінюється воротар. Фінансові вимоги Шахтаря? Я не знаю, скільки коштів просить Шахтар, бо я там більше не працюю. Але це правда, що він заслуговує на кошти, які вони можуть за нього вимагати. Є не так багато воротарів такої якості", – цитує Боту видання L'Interista.

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін може залишитися в складі "гірників" на наступний сезон. Міланський Інтер, який був головним претендентом на голкіпера збірної України, обрав іншу пріоритетну ціль на воротарську позицію – голкіпера Баварії Яна Зоммера.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі