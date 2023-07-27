С начала сезона 2023/24 Анатолий Трубин будет выступать в составе Шахтёра под первым игровым номером. Об этом информирует официальный Instagram донецкого клуба. Ранее вратарь сборной Украины играл за "горняков" в футболке с 81-м номером.

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Таким образом, с высокой долей вероятности Трубин продолжит защищать цвета Шахтёра и в следующем сезоне. Похоже, трансфер голкипера в миланский Интер окончательно сорвался.

Контракт Трубина с Шахтёром истекает летом 2024 года. Через год 21-летний вратарь сможет покинуть "горняков" на правах свободного агента. Если Анатолий не продлит свой контракт с клубом, через полгода он официально сможет приступить к ведению переговоров с новым потенциальным клубом.

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