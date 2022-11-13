Друга команда УПЛ 2022/23 приймає третю. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартує о 15:00. Луганський клуб у поєдинку з Інгульцем сенсаційно перервав 4-матчеву серію перемог. Донеччани відстають від СК Дніпро-1 на 5 очок, тому не мають права повторювати помилок з гри проти Олександрії, яка завершилася результативною нічиєю. Де дивится матч Шахтар – Зоря онлайн? Гру транслює Setanta Sports на своїй OTT-платформі.

"Дуель на п'єдесталі": анонс матчу УПЛ Шахтар – Зоря

Відзначаємо чергову появу центрбека Валерія Бондаря на правому фланзі оборони, де до Йовічевіча він зовсім не грав. Втретє поспіль у стартовому складі виходить Дмитро Криськів, у якого 2 голи та 1 асист за попередні матчі з перших хвилин. Загалом після переможного матчу проти Вереса серед тижня в основі Шахтаря лише одна зміна. Трубін повертається, Пятов сідає в запас. У Зорі цікаве поєднання з колишніх донеччан (Бутко, Данченко, Кірюханцев, Чурко) і представників київського Динамо (Вантух, Бражко, Булеца), розбавлених двома вихованцямии Дніпра (Батагов і Луньов). Після поразки від Інгульця усього лише 2 перестановки в основі. Русина та Імерекова замінили Луньов і Вантух.

Шахтар: Трубін – Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Криськів, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

Зоря: Мацапура – Вантух, Бутко, Батагов, Данченко – Бражко – Кірюханцев, Чурко, Булеца, Мішньов – Луньов