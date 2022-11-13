Вторая команда УПЛ 2022/23 принимает третью. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартует в 15:00. Луганский клуб в поединке с Ингульцом сенсационно прервал 4-матчевую серию побед. Дончане отстают от СК Днепр-1 на 5 очков, поэтому не имеют права повторять ошибок с игры против Александрии, которая завершилась результативной ничьей. Где смотреть матч Шахтер – Заря онлайн? Игру транслирует Setanta Sports на своей OTT-платформе.

"Дуэль на пьедестале": анонс матча УПЛ Шахтер – Заря

Отмечаем очередное появление центрбека Валерия Бондаря на правом фланге обороны, где до Йовичевича он совсем не играл. Третий раз подряд в стартовом составе выходит Дмитрий Крыськив, у которого 2 гола и 1 ассист за предыдущие матчи с первых минут. В целом же после победного матча против Вереса посреди недели в основе Шахтера лишь одно изменение. Трубин возвращается, Пятов садится в запас. У Зари интересное сочетание из бывших донетчан (Бутко, Данченко, Кирюханцев, Чурко) и представителей киевского Динамо (Вантух, Бражко, Булеца), разбавленных двумя воспитанниками Днепра (Батагов и Лунев). После поражения от Ингульца всего лишь 2 перестановки в основе. Русина и Имерекова заменили Лунев и Вантух.

Шахтер: Трубин – Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

Заря: Мацапура – Вантух, Бутко, Батагов, Данченко – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишнев – Лунев