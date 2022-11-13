Поточна форма

Лідер УПЛ СК Дніпро-1 та донецький Шахтар не знали поразок у цьому сезоні. "Гірники" лише двічі втрачали очки: з Металістом 1925 (0:0) та Олександрією (2:2). В інших восьми поєдинках команда Йовічевіча здобувала максимум залікових балів. І робила це дуже впевнено. 23:5 – такий сумарний підсумок голів "помаранчево-чорних". Як бачимо, у середньому один пропущений гол у двох матчах – оборона Шахтаря утримує статус найнадійнішої у лізі.

Стільки ж голів (23) записала до активу і Зоря. Водночас луганці вкрай багато пропускають, як для третьої команди чемпіонату – 16 голів (більше лише у чотирьох команд).

Хай там як, Parimatch Ukraine фаворитом недільної битви вважає Шахтар – 1,44. Виграш Зорі малоймовірний – 6,60. Коефіцієнт на нічию – 4,80.

До минулого туру Зоря зберігала чудовий темп. Чотири поспіль перемоги наблизили "чорно-білих" впритул до лідерів – 22 бали і третій щабель. Однак у вівторок підопічні Патріка ван Леувена здивували, поступившись Інгульцю 0:1. І все ж луганці все ще утримують бронзову сходинку п’єдесталу.

"Гірники" свій матч проводили у середу і не мали жодних проблем з Вересом – 2:0. Як наслідок, друге місце і 26 очок. Слід відзначити реалізований пенальті Михайлом Мудриком, який забив свій 5-й гол в УПЛ. У його партнера Данила Сікана на один влучний удар більше. Статус бомбардирів Зорі утримують півзахисники – у Дмитра Мишньова та Ігоря Кирюханцева по три м'ячі.

Історія протистоянь

Прем’єрна зустріч Шахтаря та Зорі у чемпіонатах України датована 1992-м роком. Протягом останніх сезонів битва Донецька та Луганська на футбольному полі ставала справжньою окрасою. І саме Зоря часто відбирала очки у фаворита.

У попередніх п’яти зустрічах Шахтар виграв лише раз – якраз в останньому на цей момент поєдинку у жовтні 2021-го. І зробив це вкрай переконливо – 6:1. А до цього луганці двічі перемагали, і ще два матчі завершувалися внічию.

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Кадрова ситуація

Тренерський штаб Шахтаря не може розраховувати на трьох травмованих виконавців: Віктора Корнієнка, Мар’яна Шведа та Олександра Зубкова. Зате невдовзі повернутися у стрій має Юхим Конопля.

У Зорі проблем менше, однак вони все ж є. Через дискваліфікацію не зіграє основний захисник Максим Імереков. У пресі фігурувала інформація про від'їзд з України єдиного легіонера – бразильця Крістіана. У заявці на сезон він все ще присутній, проте востаннє на поле виходив ще на початку жовтня. Відтоді ж через ушкодження не грає Максим Сміян. Зате у вівторок вперше після двомісячної паузи зіграв Роман Вантух.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін – Тейлор, Матвієнко, Бондар, Михайліченко – Криськів, Джурасек, Назарина, Судаков, Мудрик – Сікан.

Зоря: Мацапура – Бутко, Снурніцин, Батагов, Данченко – Бражко, Хлань, Булеца, Чурко, Кірюханцев – Нагнойний.