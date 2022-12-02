"Помаранчево-чорні" проявляють інтерес до 19-річного бразильського вінгера Кевіна Сантоса Лопеса, або ж просто Кевіна. Палмейрас, який має із гравцем чинний контракт до 2026 року, може отримати 4 мільйони євро. Принаймні, саме таку суму пропонує Шахтар. Про це повідомив журналіст Андре Ернан у Twitter.

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Кевін виступає на лівому фланзі атаки – вочевидь, у ньому бачать потенційну заміну Михайлу Мудрику, який може покинути Шахтар узимку. За Палмейрас U-20 вінгер, який може зіграти і справа в атаці, і навіть центрфорварда, у поточному сезоні вийшов на поле 8 разів, забив 1 гол. З наступного сезону його планують використовувати в першій команді Палмейраса.

Нагадаємо, нещодавно Шахтар вже підписав першого зимового новачка. Лави "гірників" поповнив грузинський захисник Георгій Гочолейшвілі. Шахтар завершив першу частину УПЛ на другій позиції, а наступний матч зіграє вже у 2023 році.