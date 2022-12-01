Шахтар хоче підсилити три позиції після продажу Мудрика – юна зірка УПЛ та екс-підопічний Йовічевіча на радарах
Донецький Шахтар вже готується до підсилення складу в зимове трансферне вікно.
Оскільки Шахтар близький до продажу Мудрика в Арсенал, "гірники" вже мають план щодо підсилення складу, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.
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Так, "гірники" хочуть підписати лівого вінгера, опорника та нападника. На позицію опорного півзахисника розглядають Марка Сапугу з Руха – його оцінюють в суму від 3 до 5 мільйонів доларів.
На заміну Мудрику можуть підписати Антоніо Маріна з Динамо Загреб, який грав під керівництвом Йовічевіча в Хорватії. Загалом він зіграв у 7 матчах цього сезону, не відзначившись результативними діями.
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