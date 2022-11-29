Захисник Георгій Гочолейшвілі, який виступає за Сабуртало, з січня 2023 року стане гравцем Шахтаря.

Контракт із грузинським правим оборонцем розрахований на 5 років. Угода набере чинності з 1 січня 2023-го, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Фінансових деталей переходу не повідомляють. У складі Сабуртало Гочолейшвілі дебютував у 2020 році. Зіграв 85 матчів, забив 8 голів і віддав 12 асистів. У 2022-му провів 30 матчів у чемпіонаті Грузії (4 голи та 4 асисти), 2 гри в Кубку Грузії і 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій.

В активі Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. Дебютував у складі національної збірної Грузії 17 листопада 2022 року.

Новачок стане четвертим іноземцем у складі команди Йовічевіча після Невена Джурасека, Лассіни Траоре і Лукаса Тейлора. Раніше повідомлялося, що Гочолейшвілі предметно цікавилися Валенсія та Ювентус.