"Оранжево-черные" проявляют интерес к 19-летнему бразильскому вингеру Кевину Сантосу Лопесу, или просто Кевину. Палмейрас, имеющий с игроком действующий контракт до 2026 года, может получить 4 миллиона евро. По крайней мере, именно такую ​​сумму предлагает Шахтер. Об этом сообщил журналист Андре Эрнан в Twitter.

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Кевин выступает на левом фланге атаки – очевидно, в нем видят потенциальную замену Михаилу Мудрику, который может покинуть Шахтер зимой. За Палмейрас U-20 вингер, который может сыграть и справа в атаке, и даже центрфорварда, в текущем сезоне вышел на поле 8 раз, забил 1 гол. Со следующего сезона его планируют использовать в первой команде Палмейраса.

Напомним, недавно Шахтер уже подписал первого зимнего новичка. Ряды "горняков" пополнил грузинский защитник Георгий Гочолейшвили. Шахтер завершил первую часть УПЛ на второй позиции, а следующий матч сыграет уже в 2023 году.