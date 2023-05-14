Шахтар не збирається миритись з абсурдними правилами ФІФА щодо українських клубів.

Керівництво Шахтаря з новачками 2021 року / Сайт клубу

"Гірники" під час останніх трансферів прописують окремий пункт, щоб уникнути минулорічних проблем, інформує NY Times.

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Після повномасштабного вторгнення Росії ФІФА дозволила гравцям призупиняти контракти з українськими клубами в односторонньому порядку. Велика група легіонерів Шахтаря пішла безкоштовно, але донеччани змушені розраховуватися з колишніми клубами. Тепер новачки "гірників" підписують окремий пункт, який дозволяє ігнорувати будь-які вимоги ФІФА.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні оновлений Шахтар дійшов до 1/8 фіналу ЛЄ і бореться за звання чемпіона України.

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