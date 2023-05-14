Шахтер не собирается мириться с абсурдными правилами ФИФА в отношении украинских клубов.

Руководство Шахтера с новичками 2021 года / Сайт клуба

"Горняки" во время последних трансферов прописывают отдельный пункт во избежание прошлогодних проблем, сообщает NY Times.

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После полномасштабного вторжения России ФИФА разрешила игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке. Большая группа легионеров Шахтера ушла бесплатно, но дончане вынуждены рассчитываться с бывшими клубами. Теперь новички "горняков" подписывают отдельный пункт, позволяющий игнорировать любые требования ФИФА.

Напомним, в нынешнем сезоне обновленный Шахтер дошел до 1/8 финала ЛЕ и борется за звание чемпиона Украины.

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