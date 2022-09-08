Ганебна поразка РБ Лейпциг від Шахтаря (1:4) у Німеччині спровокувала шквал критики на адресу "биків". Від преси та вболівальників дісталось чи не всім представникам команди. "Гірники" ж отримали компліменти.

Німеччина хвалить Мар'яна Шведа та Михайла Мудрика, критикує Тімо Вернера й Крістофера Нкунку, а про відставку Доменіко Тедеско вже гуляють меми. Про це і не тільки розповів оглядач Бундесліги на Футбол 24 Роман Саврій.

До слова, вакантне тренерське крісло після звільнення Тедеско вже обійняв колишній наставник Борусії Д Марко Розе. Друга зустріч РБ Лейпциг проти Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів запланована на 2 листопада.

"Попелюшка топ-класу": Шахтар завершив смертельну агонію РБ Лейпциг, Тедеско скинули в прірву – реакція німецьких ЗМІ