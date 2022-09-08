Позорное поражение РБ Лейпциг от Шахтера (1:4) в Германии спровоцировало шквал критики в адрес "быков". От прессы и болельщиков досталось едва ли не всем представителям команды. "Горняки" же получили комплименты.

Германия хвалит Марьяна Шведа и Михаила Мудрика, критикует Тимо Вернера и Кристофера Нкунку, а об отставке Доменико Тедеско уже гуляют мемы. Об этом и не только рассказал обозреватель Бундеслиги на Футбол 24 Роман Саврий.

К слову, вакантное тренерское кресло после увольнения Тедеско уже занял бывший наставник Боруссии Д Марко Розе. Вторая встреча РБ Лейпциг против Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов запланирована на 2 ноября.

"Попелюшка топ-класу": Шахтар завершив смертельну агонію РБ Лейпциг, Тедеско скинули в прірву – реакція німецьких ЗМІ