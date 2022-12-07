Палмейрас відмовився продавати "гірникам" вінгера Кевіна за 4 млн євро, інформує журналіст Жорже Нікола.

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Чемпіони Бразилії оцінюють 19-річного таланта у значно більшу суму. Контракт Кевіна розрахований до 2026 року, тому керівництву "вердао" не потрібно поспішати. Вінгера продадуть лише у разі щедрої пропозиції, а якщо ні, то він знадобиться самому Палмейрасу у новому сезоні.

Кевін здебільшого виступає на лівому фланзі атаки – вочевидь, у ньому бачать потенційну заміну Михайлу Мудрику, який може покинути Шахтар узимку. За Палмейрас U-20 вінгер у минулому сезоні вийшов на поле 8 разів, забив 1 гол.

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