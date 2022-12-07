"Шахтар і EFDN зібрали вже 100 генераторів для допомоги Україні. Дякуємо футбольній родині за підтримку проекту European Football Powers Up Ukraine! Завдяки гуманітарній ініціативі протягом першого тижня було зібрано вже 100 генераторів.

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Вдячні клубам Легія, Вердер, Бенфіка, Реал, Фейєнорд, Селтік і Рейнджерс, а також Жуніору Мораєсу та Паулу Фонсеці за те, що долучилися до допомоги українцям. Перша партія генераторів прибуде до України вже наступного тижня. Отримані пристрої буде використано для підтримання роботи Shelter Centre на Арені Львів, а також для організації пунктів підтримки українців по всій країні. Збір триває! Закликаємо футбольні клуби долучитися до допомоги українцям", – йдеться у повідомленні прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, Україна має труднощі із забезпеченням населення електроенергією через серію ракетних ударів з боку росії. Втім, ціивілізований світ і тут допомагає нам дати відсіч атакам держави-терориста.

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