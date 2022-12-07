Палмейрас отказался продавать "горнякам" вингера Кевина за 4 млн евро, информирует журналист Жорже Никола.

Шахтер отчитался о большом сборе генераторов для Украины – гранды Европы, экс-игрок и тренер дончан присоединились

Чемпионы Бразилии оценивают 19-летнего таланта в гораздо большую сумму. Контракт Кевина рассчитан до 2026 года, поэтому руководству "вердао" не нужно спешить. Вингера продадут только в случае щедрого предложения, в противном случае он понадобится самому Палмейрасу в новом сезоне.

Кевин в большинстве своем выступает на левом фланге атаки – очевидно, в нем видят потенциальную замену Михаилу Мудрику, который может покинуть Шахтер зимой. За Палмейрас U-20 вингер в прошлом сезоне вышел на поле 8 раз, забил 1 гол.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі