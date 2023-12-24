"Від пропозицій, які надходитимуть, важко відмовитися, але у нас завжди є резерв – план B або C.

ЛНЗ відмовився від підписання хавбека Шахтаря – новачок УПЛ не потягнув апетити екс-гравця збірної України

У Шахтаря є інтерес до Крістіана Беліча. Він та Салданья з Недельковічем записані у блокноті Даріо Срни", – цитує Дуляя Dnevnik.rs.

Нагадаємо, Крістіан Беліч – 22-річний сербський опорний хавбек, який свого часу був в академії Вест Хема. У поточному сезоні провів 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Матеус Салданья – 24-річний бразильський форвард, який перейшов у Партизан за 1,3 млн євро з японської J1-ліги (15 голів і 5 асистів у 24 поєдинках).

Коста Недельковіч – 18-річний правий захисник Црвени Звезди. На дорослому рівні провів вже понад 40 матчів. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

Нагадаємо, Дуляй свого часу відіграв за Шахтар 196 матчів (забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі). У складі "гірників" серб вигравав Кубок УЄФА. З 2016 по 2019 роки Ігор працював асистентом Фонсеки у Шахтарі.

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