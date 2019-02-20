Шахтар зацікавлений у придбанні двох бразильських гравців Палмейраса

"Гірники" можуть підсилитися двома талантами із Бразилії.

За інформацією Nossopalestra, керівництво донеччан розглядає можливість придбання двох захисників Палмейраса – Вітао та Луана Кандіду.

Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо

Повідомляється, що представники українського клубу вже контактували з Палмейрасами щодо переходу цих гравців. Головним конкурентом для "гірників" у боротьбі за підписання Вітао та Луана Кандіду є Барселона, яка також всерйоз зацікавлена у послугах бразильців.

18-річний Кандіду грає на позиції лівого оборонця, а 19-річний Вітао воліє виступати на позиції центрального захисника. Обидва футболісти є гравцями збірної Бразилії U-20. До слова, Кандідо та Вітао поки не зіграли жодного матчу за першу команду Палмейраса.

Айнтрахт – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки