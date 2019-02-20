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Шахтер заинтересован в приобретении двух бразильских игроков Палмейраса

20 февраля 23:58 120 Читати українською
Шахтер заинтересован в приобретении двух бразильских игроков Палмейраса
Витао и Каниду

"Горняки" могут усилиться двумя талантами из Бразилии.

По информации Nossopalestra, руководство дончан рассматривает возможность приобретения двух защитников Палмейраса – Витао и Луана Кандиду.

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Сообщается, что представители украинского клуба уже контактировали с Палмейрасом по поводу трансфера этих игроков. Главным конкурентом для "горняков" в борьбе за подписание Витао и Луана Кандиду является Барселона, которая также всерьез заинтересована в услугах бразильцев.

18-летний Кандиду играет на позиции левого защитника, а 19-летний Витао предпочитает выступать на позиции центрального защитника. Оба футболиста являются игроками сборной Бразилии U-20. К слову, Кандидо и Витао пока не сыграли ни одного матча за первую команду Палмейраса.

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