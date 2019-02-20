Айнтрахт – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Чи може Малишев замінити дискваліфікованого Степаненка? Макс ще не готовий вийти завтра в стартовому складі та провести на полі весь матч. Він не встиг набрати оптимальну форму. Чи зміниться схема команди через відсутність прямої заміни Степаненку? Завтра побачите.

Бондаренко також не готовий з'явитися в старті Шахтаря. Він тренується в загальній групі лише 3 дні. За час пошкодження Валерій розтратив свої кондиції. Не приховую, що завтра гратиме Матвієнко. Звичайно, ми б хотіли, щоб завтра зіграли Кривцов і Ракицький, але реалії інші. Вийде Микола, який повинен впоратися зі своїми завданнями.

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Я не говорив з гравцями про 10-річчя перемоги в Лізі Європи. Це історія, ми не оглядаємося назад. Не думаю, що такий факт якось мотивує команду. Завтра на нас чекає дуже важкий матч. Ми повинні максимально підготувати команду до зустрічі з сильним суперником – це головне завдання.

Звітний матч пройде в ідеальній для футбольних людей атмосфері. Зрозуміло, що на стадіоні буде аншлаг – майже 55 тисяч глядачів. Всі вболіватимуть за суперника, гравцям буде складно, але я отримую задоволення від такої атмосфери. Грати за переповнених трибун – ідеально.

На попередню гру в нас була стратегія, яку нам довелося коректувати вже на 10-й хвилині після вилучення. Завтра Айнтрахт матиме перевагу свого поля та вболівальників. Однак Шахтарю потрібно просто показати свій футбол, і все буде добре. Я впевнений, що в такому випадку ми зможемо досягти мети.

Завтрашню гру судитиме кваліфікований арбітр, один з найкращих в Європі. Долю протистояння на полі Айнтрахта вирішить точно не арбітр", – розповів португальский фахівець на передматчевій прес-конференції.

Айнтрахт – Шахтар: передматчева прес-конференція Хюттера