Шахтар зацікавився португальським вінгером, який може замінити Тайсона

"Гірники" стежать за лівим вінгером португальської Браги Фабіу Мартіншем. 27-річний атакувальний хавбек, який сезон 2019/20 провів на правах оренди у Фамалікані, може зіграти як на флангах атаки, так і під форвардом. Втім, до офіційної пропозиції справа наразі не дійшла, повідомляє Record.

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Контракт Мартінша з Брагою розрахований до 30 червня 2022 року. В сезоні 2019/20 португалець провів 35 матчів за Фамалікан, у яких забив 12 голів та 6 разів асистував партнерам. Transfermarkt оцінює вінгера в 3,20 млн євро.

Зауважимо, що на позиції лівого вінгера у Шахтарі зазвичай виступає Тайсон, який регулярно заявляє про бажання повернутися у Бразилію.

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