Шахтер заинтересовался португальским вингером, который может заменить Тайсона

"Горняки" следят за левым вингером португальской Браги Фабиу Мартиншем. 27-летний атакующий хавбек, который сезон 2019/20 провел на правах аренды в Фамаликане, может сыграть как на флангах атаки, так и под форвардом. Впрочем, до официального предложения дело пока не дошло, сообщает Record.

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Контракт Мартинша с Брагой рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне 2019/20 португалец провел 35 матчей за Фамаликан, в которых забил 12 голов и 6 раз ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает вингера в 3,20 млн евро.

Заметим, что на позиции левого вингера в Шахтере обычно выступает Тайсон, который регулярно заявляет о желании вернуться в Бразилию.

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