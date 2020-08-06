Шахтар отримав пропозицію продати Соломона в клуб Серії А – відома сума

Клуб із Бергамо рішуче налаштований придбати хавбека донеччан і вже навіть зробив пропозицію Шахтарю – 12 млн євро, стверджує ізраїльське видання Sport1.

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За інформацією джерела, Соломон остаточно переконав Аталанту у доцільності його трансферу в матчі ЛЄ проти Вольфсбурга, у якому він допоміг створити перший гол Шахтаря, а згодом відзначився самостійно. Повідомляється, що "гірники" вже відповіли відмовою, оскільки вважають пропоновану суму занадто малою.

Нагадаємо, Манор перебрався в УПЛ з чемпіонату Ізраїлю у січні 2019-го за 6 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату України Соломон провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами. Ще три голи хавбек забив у єврокубках.

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