На радарах "гірників" перебуває 17-річний лівий захисник Девід Одуро, повідомляє Ghana Soccer.

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Першим у черзі на юного ганця стоїть Челсі, який вже запросив таланта на перегляд. Якщо Одуро зможе вразити лондонців, то у Шахтаря навряд залишаться шанси на трансфер. Реал Сосьєдад також стежив за розвитком латераля.

Одуро у свої 17 років встиг награти 40 матчів за Аккра Лайонс, оформивши гол та 5 асистів. Юнак значно випереджає однолітків і регулярно отримує виклики до збірної Гани U-20. Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч євро.

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