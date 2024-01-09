Шахтар зацікавився африканцем, який на перегляді в Челсі, – ЗМІ
Шахтар моніторить різноманітні ринки у пошуках підсилення складу.
На радарах "гірників" перебуває 17-річний лівий захисник Девід Одуро, повідомляє Ghana Soccer.
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Першим у черзі на юного ганця стоїть Челсі, який вже запросив таланта на перегляд. Якщо Одуро зможе вразити лондонців, то у Шахтаря навряд залишаться шанси на трансфер. Реал Сосьєдад також стежив за розвитком латераля.
Одуро у свої 17 років встиг награти 40 матчів за Аккра Лайонс, оформивши гол та 5 асистів. Юнак значно випереджає однолітків і регулярно отримує виклики до збірної Гани U-20. Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч євро.
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