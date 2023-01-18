"З Мудриком у нас не було детальних розмов. Він був професіоналом, не підштовхував нас. У нього не було якихось бажань зустрітися з нами, щоб запитати, чому ми його не продали, або скаржитися, що його не продали за 50 мільйонів євро, 60 мільйонів.

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Ми просто сказали: "Михайле, ми ведемо переговори. Хочемо тобі допомогти й віримо, що завершимо це, тому просто розслабся, тренуйся належним чином і все". Не було тиску ні з його боку, ні з боку агента. Можливо, ви навіть бачили, як його агент давав інтерв'ю, де сказав, що Мудрик професіонал, добре тренується і що вони поважають його приналежність до Шахтаря.

Коли Арсенал запропонував остаточну пропозицію в розмірі 70 мільйонів євро + 30 мільйонів у вигляді бонусів, ми сіли й почали внутрішньо обговорювати, як вона буде виконана з точки зору виплат, фіксованої частини та бонусів. Ми зрозуміли, що не закриємо цю угоду. Я сказав Еду, що зробив усе можливе, але це було неможливо.

Челсі просто подзвонив та сказав: "Добре, ми знаємо, що ви вели переговори з Арсеналом, ми знаємо, що ви близькі до певних цифр. Ми хочемо зустрітися". Я сказав: "Добре, зустріньмося". Потім сказав Мудрику: "Якщо я тебе не продам взимку, то обов'язково продам влітку. Можливо, влітку ти коштуватимеш ще більше". Ми були готові приймати різні сценарії. Ми б не поспішали", – цитує Палкіна The Athletic.

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