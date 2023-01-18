"Мудрик – дуже важливий футболіст, у нього хороші технічні та фізичні якості. Він професіонал, який живе футболом 24 години на добу. Свої якості він проявив у роботі та самовіддачі, навіть на рівні Ліги чемпіонів.

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Михайло заслужив на цей шанс. Ми бажаємо йому всього найкращого. Раді, що він приєднається до одного з найбільших клубів світу, який виступає в одній з найкращих ліг. Шкодуватимемо про його втрату, оскільки сезон триває. Однак продовжимо наполегливо працювати, як це робили завжди.

Цього сезону у нас ніхто не вірив в ЛЧ, але ми натомість добре зіграли та вийшли у Лігу Європи з командою, якої у червні практично не існувало після відходу 15 бразильців. Це велика гордість для мене та усіх нас, адже це означає, що була виконана серйозна робота", – цитує Ніколіні Napoli Mazagine.

Нагадаємо, Михайло підписав довготривалий контракт зі "синіми". Шахтар заробив 70 мільйонів євро, ще 30 передбачені у вигляді бонусів. За Челсі 22-річний талант може дебютувати вже 21 січня у матчі АПЛ проти Ліверпуля.

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