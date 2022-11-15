Донецький клуб оголосив про запуск на платформі Binance спеціальної NFT-колекції з пам'ятними перформансами. Про це "гірники" повідомили на своїй сторінці у Twitter.

Мудрик підтвердив бажання піти з Шахтаря і назвав пріоритетні варіанти

Зокрема, у списку є перформанси уболівальників із матчів на Донбас Арені проти грандів європейського футболу – Манчестер Юнайтед, Борусії Дортмунд, Челсі та інших клубів. До переліку потрапили також токени, присвячені матчу проти Реала у Варшаві, а також одному з Класичних проти київського Динамо.

Вся колекція доступна тут.

Нагадаємо, Шахтар посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок, але зігравши на матч менше. Також команда Йовічевіча зіграє у плей-офф Ліги Європи проти французького Ренна.