Шахтар запустив NFT-колекцію з пам'ятними моментами – згадка про Донбас Арену та топ-матчі ЛЧ
Шахтар підготував черговий сюрприз для прихильників "помаранчево-чорних".
Донецький клуб оголосив про запуск на платформі Binance спеціальної NFT-колекції з пам'ятними перформансами. Про це "гірники" повідомили на своїй сторінці у Twitter.
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Зокрема, у списку є перформанси уболівальників із матчів на Донбас Арені проти грандів європейського футболу – Манчестер Юнайтед, Борусії Дортмунд, Челсі та інших клубів. До переліку потрапили також токени, присвячені матчу проти Реала у Варшаві, а також одному з Класичних проти київського Динамо.
Вся колекція доступна тут.
Нагадаємо, Шахтар посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок, але зігравши на матч менше. Також команда Йовічевіча зіграє у плей-офф Ліги Європи проти французького Ренна.