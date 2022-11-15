Атакувальний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зізнався, що хоче спробувати свої сили в іншому клубі вже у другій частині сезону 2022/23.

"Яка ліга для мене є пріоритетною? Три чемпіонати – Іспанія, Англія та Німеччина. Чому не Італія? Там більше тактичний футбол, хто кого переграє.

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Чи думав про те, щоб грати із Зінченком на одному фланзі в Арсеналі? Так. Це підкуповує, що в команді є українець. До речі, несподіванкою стало, скільки вболівальників Арсенала мені писали, щоб я переходив до них, що я їм потрібен. Фанати жодного іншого клубу так не писали, як вони. Це приємно.

Чи сильно засмучуся, якщо взимку не відбудеться трансфер? Так", – розповів Михайло Мудрик в ефірі YouTube-каналу Влади Седан.

Угода українця з Шахтарем розрахована до кінця 2026 року. У сезоні 2022/23 Михайло зіграв за Шахтар 16 матчів, забив 8 голів та віддав 8 асистів.

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