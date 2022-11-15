Донецкий клуб объявил о запуске на платформе Binance специальной NFT-коллекции с памятными перформансами. Об этом "горняки" сообщили на своей странице в Twitter.

Мудрик подтвердил желание уйти из Шахтера и назвал приоритетные варианты

В частности, в списке есть перформансы болельщиков из матчей на Донбасс Арене против грандов европейского футбола – Манчестер Юнайтед, Боруссии Дортмунд, Челси и других клубов. В список попали также токены, посвященные матчу против Реала в Варшаве, а также одному из Классических против киевского Динамо.

Вся коллекция доступна здесь.

Напомним, Шахтер занимает второе место в УПЛ, отставая от СК Днепр-1 на 5 очков, но сыграв на матч меньше. Также команда Йовичевича сыграет в плей-офф Лиги Европы против французского Ренна.