toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України

19 травня 19:52 4806 Читать на русском
Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України
Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України

Донецький Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв за часів незалежної України.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

Донецький клуб у 29-у турі чемпіонату України мінімально здолав Зорю з рахунком 1:0, що дозволило "гірникам" здобути черговий трофей.

Шахтар обіграв Зорю та став чемпіоном України

Нагадаємо, у середу, 15 травня, підопічні Паулу Фонсеки перемогою над Інгульцем оформили 4-у поспіль перемогу в розіграші Кубка України.

Шахтар забезпечив собі участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20

Відтак, Шахтар протягом тижня здобув свій 33-й та 34-й трофей за часів незалежної України, тим самим наздогнавши та обігнавши київське Динамо за кількістю титулів.

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
3917
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Зоря - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
38
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук