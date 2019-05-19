Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України

Донецький Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв за часів незалежної України.

Донецький клуб у 29-у турі чемпіонату України мінімально здолав Зорю з рахунком 1:0, що дозволило "гірникам" здобути черговий трофей.

Шахтар обіграв Зорю та став чемпіоном України

Нагадаємо, у середу, 15 травня, підопічні Паулу Фонсеки перемогою над Інгульцем оформили 4-у поспіль перемогу в розіграші Кубка України.

Шахтар забезпечив собі участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20

Відтак, Шахтар протягом тижня здобув свій 33-й та 34-й трофей за часів незалежної України, тим самим наздогнавши та обігнавши київське Динамо за кількістю титулів.