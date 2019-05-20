Шахтер – Динамо: матч начнется в 19:36 в честь чемпионства "горняков"

Шахтер проведет церемонию награждения золотыми медалями и праздничный концерт сразу после матча с Динамо в 30-м туре УПЛ.

22-го мая Шахтер отпразднует свое чемпионство на ОСК Металлист сразу после финального свистка в матче против Динамо. Сначала состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт, передает Instagram команды.

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Приглашенными звездами на концерте станут Оля Полякова, Maruv и Гайтана. Интересно, что матч начнется в 19:36, ведь 1936 – год основания донецкой команды.

Напомним, Шахтер минимально переиграл Зарю (1:0) благодаря голу Мораеса и оформил чемпионство за 3 тура до конца чемпионата.

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