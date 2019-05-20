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Шахтер – Динамо: матч начнется в 19:36 в честь чемпионства "горняков"

20 мая 06:30 1594 Читати українською
Шахтер – Динамо: матч начнется в 19:36 в честь чемпионства "горняков"
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Шахтер проведет церемонию награждения золотыми медалями и праздничный концерт сразу после матча с Динамо в 30-м туре УПЛ.

 

22-го мая Шахтер отпразднует свое чемпионство на ОСК Металлист сразу после финального свистка в матче против Динамо. Сначала состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт, передает Instagram команды.

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Приглашенными звездами на концерте станут Оля Полякова, Maruv и Гайтана. Интересно, что матч начнется в 19:36, ведь 1936 – год основания донецкой команды.

Напомним, Шахтер минимально переиграл Зарю (1:0) благодаря голу Мораеса и оформил чемпионство за 3 тура до конца чемпионата.

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Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»! ⠀ 22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. ⠀ Начало игры ровно в 19:36. Билеты на матч и шоу можно приобрести на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля). ⠀ Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства «Шахтаря»! ⠀ 22 травня на ОСК «Металіст» одразу після фінального свистка в матчі #ШахтарДинамо відбудеться церемонія нагородження «гірників» золотими медалями й святковий концерт. ⠀ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю).

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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