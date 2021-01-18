Команда Каштру зустрінеться не з братиславським Слованом, а із Сілексом, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Солігорський Шахтар вилетів до ОАЕ – спарингу команди Григорчука з Динамо нічого не загрожує

Причини заміни суперника не уточнюються. Сілекс – чинний віце-чемпіон Північної Македонії, але в поточному сезоні йде лише восьмим. Поєдинок з Шахтарем відбудеться 26 січня, початок о 10:00.

Додамо, що трьома іншими суперниками "гірників" на зборах залишаються Лех (21 січня), Лудогорець (23 січня) і Марібор (25 січня).

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