Команда Романа Григорчука сьогодні вилетіла в ОАЕ, повідомляє офіційний сайт чемпіонів Білорусі.

Шапаренко не тренується в загальній групі Динамо на початку зборів в ОАЕ

Закордонна поїздка Шахтаря була під загрозою через заборону для білоруських клубів з держпідтримкою. Втім, "гірники" вже на завтра планують перше тренування в Еміратах. Список спарингів також не змінився – серед них поєдинок з Динамо 21 січня.

Додамо, що у делегації Шахтаря вартий уваги не лише Роман Григорчук, а й хавбек Микита Корзун, який свого часу грав за київський клуб. Також у складі український новачок – форвард Роман Дебелко.

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