Шахтер заменил последнего соперника на зимних сборах
18:28 - Читати українською
Список спарринг-оппонентов Шахтера претерпел незначительные изменения.
Команда Каштру встретится не с братиславским Слованом, а с Силексом, сообщает официальный сайт дончан.
Солигорский Шахтер вылетел в ОАЭ – спаррингу команды Григорчука против Динамо ничего не угрожает
Причины замены соперника не уточняются. Силекс – действующий вице-чемпион Северной Македонии, но в текущем сезоне идет лишь восьмым. Поединок с Шахтером состоится 26 января, начало в 10:00.
Добавим, что тремя другими соперниками "горняков" на сборах остаются Лех (21 января), Лудогорец (23 января) и Марибор (25 января).
Динамо без шансов проиграло первый матч в 2021 году – Беседин и Сидклей вернулись после большой паузы, претензии Луческу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter