Команда Каштру встретится не с братиславским Слованом, а с Силексом, сообщает официальный сайт дончан.

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Причины замены соперника не уточняются. Силекс – действующий вице-чемпион Северной Македонии, но в текущем сезоне идет лишь восьмым. Поединок с Шахтером состоится 26 января, начало в 10:00.

Добавим, что тремя другими соперниками "горняков" на сборах остаются Лех (21 января), Лудогорец (23 января) и Марибор (25 января).

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