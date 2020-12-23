"Гірники" вирішили закрити фан-шоп у Харкові. Наразі покупки можна здійснювати в інтернет-магазині, інформує офіційний Twitter клубу.

Шахтар на зборах зустрінеться з чемпіоном Сербії

Натомість Шахтар планує відкриття нового фан-шопу у Києві – статись це може вже у першому кварталі 2021 року.

До слова, донеччани завершили перше коло української Прем'єр-ліги другими, відстаючи лише на один пункт від Динамо. "Гірники" вилетіли з ЛЧ, але візьмуть участь у плей-офф Ліги Європи, де зустрінуться з Маккабі Тель-Авів вже в лютому.

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