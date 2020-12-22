Шахтар на зборах зустрінеться з чемпіоном Сербії
18:23 - Читать на русском
Визначився один із суперників Шахтаря під час зимових зборів.
Црвена Звезда проведе спаринг з "гірниками" у Туреччині, повідомляє Srbija Danas.
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Сербський гранд тренує легендарний екс-хавбек Інтера Деян Станковіч. Команда впевнено очолює турнірну таблицю національного чемпіонату, а в Лізі Європи пробилася до 1/16 фіналу, де зустрінеться з Міланом. Точна дата спарингу проти Шахтаря наразі невідома.
Нагадаємо, донеччани готуватимуться у Туреччині двома етапами. Перший розпочнеться 17 січня.
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