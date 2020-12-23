Шахтер закрыл фан-шоп в Харькове и планирует открытие нового в Киеве
17:36 - Читати українською
Донецкий Шахтер планирует грандиозные изменения на 2021 год.
"Горняки" решили закрыть фан-шоп в Харькове. Сейчас покупки можно осуществлять в интернет-магазине, информирует официальный Twitter клуба.
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Зато Шахтер планирует открытие нового фан-шопа в Киеве – произойти это может уже в первом квартале 2021 года.
К слову, дончане завершили первый круг украинской Премьер-лиги вторыми, отставая лишь на один пункт от Динамо. "Горняки" вылетели из ЛЧ, но примут участие в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с Маккаби Тель-Авив уже в феврале.
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