УПЛ офіційно оголосила результати фанатського голосування за найкращого тренера і гравця тижня.

Шахтар обіграв Металіст 1925 та наблизився до лідерів – краса Бондаренка та Зубкова, Назарина мав два шанси на шедевр

Шахтар після перемоги над Металістом 1925 (2:0) забрав нагороди в обох номінаціях. Маріно Пушіча обрали найкращим серед наставників, а Олександр Зубков набрав найбільше голосів у плебісциті за футболістів.

Нагадаємо, 17-й тур УПЛ запланований на 8-11 грудня і буде останнім у 2023 році.

Оновлений Шахтар поступається Динамо СаШо, повний крах вчорашніх лідерів, рідкісні 10 балів – Пушіч знайшов заміну зірці