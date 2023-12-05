Шахтар забрав нагороди найкращого гравця і тренера туру УПЛ
19:12 - Читать на русском
Представники Шахтаря найбільше вразили за підсумками 16-го туру чемпіонату України.
завершено
УПЛ офіційно оголосила результати фанатського голосування за найкращого тренера і гравця тижня.
Шахтар обіграв Металіст 1925 та наблизився до лідерів – краса Бондаренка та Зубкова, Назарина мав два шанси на шедевр
Шахтар після перемоги над Металістом 1925 (2:0) забрав нагороди в обох номінаціях. Маріно Пушіча обрали найкращим серед наставників, а Олександр Зубков набрав найбільше голосів у плебісциті за футболістів.
Нагадаємо, 17-й тур УПЛ запланований на 8-11 грудня і буде останнім у 2023 році.
Оновлений Шахтар поступається Динамо СаШо, повний крах вчорашніх лідерів, рідкісні 10 балів – Пушіч знайшов заміну зірці
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter