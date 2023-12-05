Представители Шахтера больше всех впечатлили по итогам 16-го тура чемпионата Украины.

УПЛ официально объявила результаты фанатского голосования за лучшего тренера и игрока недели.

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Шахтер после победы над Металлистом 1925 (2:0) забрал награды в обеих номинациях. Марино Пушича избрали лучшим среди наставников, а Александр Зубков набрал больше всех голосов в плебисците за футболистов.

Напомним, 17-й тур УПЛ запланирован на 8-11 декабря и будет последним в 2023 году.

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