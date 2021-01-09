Шахтар взимку не планує серйозних трансферів – ведеться робота виключно на перспективу
10:48 - Читать на русском
Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо роботи Шахтаря на зимовому трансферному ринку.
"Шеф-скаут Шахтаря Жозе Боту поїхав у Бразилію. Є версія, що він буде закривати конкретного гравця. Але за моєю інформацією, це абсолютно планова поїздка – поспілкуватися, подивитися.
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Можливо, якщо зірки зійдуться, то когось і запросити. Але підкреслюю – це не буде готовий гравець для основного складу", – заявив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.
Нагадаємо, Шахтар пішов зимувати другим у турнірній таблиці УПЛ, а також гарантував собі 1/16 Ліги Європи.
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