"Шеф-скаут Шахтера Жозе Боту уехал в Бразилию. Есть версия, что он будет закрывать конкретного игрока. Но по моей информации, это абсолютно плановая поездка – пообщаться, посмотреть.

Мудрик отправится на сборы с Шахтером

Возможно, если звезды сойдутся, то кого-то и пригласить. Но подчеркиваю – это не будет готовый игрок для основного состава", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, Шахтер пошел зимовать вторым в турнирной таблице УПЛ, а также гарантировал себе 1/16 Лиги Европы.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки