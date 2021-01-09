Шахтер зимой не планирует серьезных трансферов – ведется работа исключительно на перспективу
10:48 - Читати українською
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился инсайдом о работе Шахтера на зимнем трансферном рынке.
"Шеф-скаут Шахтера Жозе Боту уехал в Бразилию. Есть версия, что он будет закрывать конкретного игрока. Но по моей информации, это абсолютно плановая поездка – пообщаться, посмотреть.
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Возможно, если звезды сойдутся, то кого-то и пригласить. Но подчеркиваю – это не будет готовый игрок для основного состава", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.
Напомним, Шахтер пошел зимовать вторым в турнирной таблице УПЛ, а также гарантировал себе 1/16 Лиги Европы.
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