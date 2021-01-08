Михайло Мудрик повертається з оренди у рідний клуб і спробує зарекомендувати себе перед Луїшем Каштру.

Півзахисник "гірників" Михайло Мудрик, який першу частину сезону провів в оренді у чернігівській Десні, повертається у Шахтар.

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20-річний хавбек вирушить на турецькі збори з першою командою, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Мудрик – випускник академії Шахтаря. За основу дебютував восени 2018-го у кубковому матчі проти Олімпіка у віці 17 років. Наприкінці сезону 2019/20, коли донецька команда вже забезпечила собі "золото" національної першості, провів три матчі за головну команду в УПЛ (проти Десни, Колоса та Олександрії). У поточному сезоні у складі Десни зіграв в 11 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, підопічні Луїша Каштру з 17 по 26 січня проведуть перший зимовий збір у турецькій Антальї, а їхніми суперниками стануть Лех (Польща), Лудогорець (Болгарія), Марібор (Словенія) та Слован (Словаччина).

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